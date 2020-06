Dai congedi al contributo di libertà per le vittime di violenza, cosa prevede il piano della task-force per le donne

Più giorni di congedo parentale per i papà e asili nido, sostegno alla maternità per le lavoratrici autonome, il contributo di libertà per le donne vittime di violenza, l'assegno unico per i figli, il professionismo per lo sport anche per le donne, la valutazione dell'impatto di genere di qualsiasi legge e incentivi per l'occupazione. Il piano elaborato dalla task-force di Vittorio Colao per la ripartenza dell'Italia dedica diversi capitoli alle donne e alle famiglie e tocca molti ambiti. Ecco cosa prevede.



Gli stereotipi. Sono ancora molto diffusi, basta che il 30% dei giovani tra 18 e 29 anni pensa che sia accettabile che un uomo controlli il cellulare e l’attività sui social network della propria compagna/moglie e che il 51% degli intervistati ritiene che il principale ruolo della donna sia quello di accudire la famiglia e i figli contro l’11% della Svezia. Per demolirli, suggerisce la task-force, bisogna cominciare dalla scuola. Avvicinando le bambine alle materie Stem con azioni di promozione, tanto per cominciare. E poi campagne che divulghino una figura femminile non stereotipata, promozione dello sport femminile e introduzione del professionismo nello sport anche per le donne. L'Istat dovrebbe introdurre, tra le rilevazione, un «Barometro sugli stereotipi e le discriminazioni» per il monitoraggio delle opinioni e degli atteggiamenti dei cittadini.





L'occupazione. In Italia il tasso di occupazione femminile è molto basso: sotto il 50%. Un quarto delle donne lascia il lavoro dopo la nascita del figlio. Con la crisi non può che andare peggio. E dunque sono necessarie misure che limitino l'uscita delle donne dal mercato del lavoro. Tra queste, la riforma dei congedi parentali

indennizzandoli almeno al 60%

, estendendo a 15 giorni quelli per i papà. Le Regioni dovrebbero elaborare progetti formativi per donne che hanno dovuto chiudere la loro impresa a causa della crisi, con bassi livelli di scolarità, immigrate. E ancora: potenziare l’occupazione nei settori dell'assistenza sociale, sanità e servizi educativi per la prima infanzia, ad alta intensità femminile, puntando nel medio lungo periodo ad allinearsi a Paesi europei più avanzati.



Gender equality. L'Italia è in ritardo e deve allinearsi alla Strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea. Il Piano suggerisce l'adozione della valutazione dell’impatto di genere di ogni iniziativa legislativa o programma.



La famiglia. Un piano nazionale per lo sviluppo di nidi pubblici e privati (0-3 anni) per la maggioranza dei bambini, per migliorare la conciliazione dei tempi di vita, sostenere il desiderio di maternità e paternità e diminuire le disuguaglianze tra bambini. La disponibilità di nidi è ancora bassa (25%), solo il 10 per cento dei bambini nel Sud ha la possibilità di frequentare il nido ed è proprio al Sud che la fecondità è ormai più bassa. Va dunque estesa l'offerta dei nidi raggiungendo in 3 anni il 60% dei bambini eliminando le differenze territoriali tra Centro, Nord e Mezzogiorno. É prevista l'introduzione di un assegno unico per ogni figlio, variabile in base al reddito familiare.



Le vittime di violenza. Introduzione del Contributo di libertà per tutte le donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza, tipo Reddito di Emergenza e/o Cittadinanza. Agevolazione alle imprese che assumano donne inserite in percorsi di accoglienza e protezione presso Centri Anti Violenza o “case rifugio”. Aumento del 50 % dei fondi per i centri anti-violenza, raddopiare i posti nelle case rifugio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA