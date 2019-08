Epstein rimosso dal registro dei molestatori nel New Mexico

Nel New Mexico Jeffrey Epstein non era nel registro dei molestatori. Il finanziere trovato morto il 10 agosto nella sua cella del carcere di Manhattan dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, era stato rimosso da quell'elenco, rivela Cbs News. Il miliardario era stato inserito nel casellario nel 2010 in seguito alla condanna in Florida sulle accuse di prostituzione minorile, ma due giorni dopo fu rimosso grazie ad una scappatoia. Funzionari statali hanno spiegato che Epstein non doveva essere registrato perché la vittima del caso in Florida non aveva meno di 16 anni. In New Mexico Epstein possedeva una villa da 17 milioni di dollari a Stanley, conosciuta come "Zorro Ranch".

Nel 2005, la polizia di Palm Beach, in Florida, ha iniziato a indagare su Epstein dopo che un genitore si era lamentato per le molestie ricevute dalla figlia di 14 anni. Epstein alla fine si è dichiarato colpevole e nel 2008 è stato condannato da un tribunale statale della Florida per una storia di prostituzione minorile. Ha fatto 13 mesi di custodia.

Lo scorso 6 luglio il finanziere, 66 anni, un tempo amico di Bill Clinton (cui aveva prestato il suo jet Lolita Express), Donald Trump e del principe Andrea, è stato di nuovo arrestato con l'accusa federale di traffico di minori in Florida e New York, tra il 2002 e il 2005. Gli investigatori federali avevano identificato 36 ragazze di appena 14 anni che erano state da lui molestate.

