Mercoledì 30 Marzo 2022, 18:16

La famiglia reale è rimasta “sgomenta” quando il principe Andrea ha chiesto di essere al centro della scena alla cerimonia funebre di eiri in ricordo di suo padre Filippo. L’indiscrezione viene rivelata solo ora: il reale ha insistito per accompagnare la regina dal castello di Windsor all’evento del ringraziamento all’Abbazia di Westminster. Ma con sorpresa di molti nella congregazione, ha poi scortato sua madre fino alla sua posizione in prima fila, in piena vista delle telecamere della trasmissione in diretta. Ci si aspettava che il decano di Westminster avrebbe portato la regina al suo posto, con Andrew dietro. Il principe infatti è stato costretto a fare un passo indietro dalla vita pubblica dopo essere stato accusato di avere rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein e all’inizio di questo mese ha pagato milioni di sterline a Virginia Giuffre, che lo aveva accusato di stupro. Lui ha sempre negato le accuse.

Il Daily Mail rivela quindi che i reali anziani avevano “con riluttanza” accettato che Andrew, 62 anni, viaggiasse con la regina a Londra ma speravano che il “buon senso” prevalesse e che Andrew non avrebbe cercato di svolgere un ruolo di primo piano nella sua prima apparizione pubblica da quando ha raggiunto l’accordo extragiudiziale con la vittima di Epstein, la signora Giuffre, 38 anni.

Una fonte di famiglia ha affermato che i reali anziani - inclusi il principe Carlo e il duca di Cambridge - erano “costernati” dagli eventi e che la decisione di Andrew di mettersi “in prima linea e al centro” della cerimonia aveva causato un grande imbarazzo. Nel frattempo, gli esperti reali hanno suggerito che la decisione della regina di dare ad Andrew un ruolo di primo piano alla cerimonia fosse un segno di “approvazione” per suo figlio caduto in disgrazia. L’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, ha detto al The Express: «Questo era il suo modo di mostrare tranquillamente che “Ok sì, ha combinato un vero disastro, questa è stata una disgrazia, ma è pur sempre mio figlio”».

Peter Hunt, un altro ex corrispondente reale dell’emittente, ha confermato che era un segnale della “approvazione” della regina, aggiungendo: «Non è successo per caso. Avrebbe potuto sedere nella congregazione con altri, con i suoi parenti, e invece si è deciso diversamente. Una cosa è accettare che partecipasse alla cerimonia funebre di suo padre, un’altra cosa è dargli un ruolo di primo piano, quindi è stata una scelta attiva assegnargli un ruolo così importante». Il servizio di ringraziamento ha visto circa 1.800 persone riunirsi nell’Abbazia di Westminster, inclusi molti rappresentanti delle centinaia di enti di beneficenza sostenuti dal principe Filippo, in netto contrasto con il funerale dell’anno scorso, quando le restrizioni Covid avevano permesso solo a 30 persone di partecipare e la regina era stata costretta a sedersi da sola e con mascherina. La monarca, 95 anni, era ovviamente determinata a fare la sua apparizione alla cerimonia in ricordo dell’uomo che ha descritto come la sua «forza e permanenza”». Ma la sua recente malattia e la crescente fragilità hanno fatto sì che la sua presenza fosse confermata da Buckingham Palace solo in mattinata. È stato infatti il primo grande impegno ufficiale della regina fuori da Westminster (era apparsa l’ultima volta per aprire il Welsh Senedd a Cardiff il 14 ottobre).

La regina ha ascoltato con attenzione mentre il decano di Windsor ha reso omaggio all’intelletto, all’etica del lavoro, al senso dell’umorismo e alla devozione di Filippo per la sua famiglia. Ma tutti gli occhi erano puntati su Andrew seduto in prima fila con gli altri membri anziani della famiglia. Sembra che il principe abbia anche portato avanti il suo piano per accompagnare la regina mentre lasciava Windsor in auto. Andrew infatti vive a pochi minuti dalla Queen at Royal Lodge nel Windsor Great Park. È partito poco dopo le 10 a bordo di una Range Rover con sua madre, entrambi seduti sul sedile posteriore. Poi hanno cambiato veicolo, dirigendosi verso Westminster nella limousine Bentley di Andrew.

Il personale ha poi parcheggiato l’auto il più vicino possibile per ridurre al minimo la distanza che la regina avrebbe dovuto percorrere a piedi. E’ uscita appoggiandosi pesantemente al suo ormai familiare bastone da passeggio, tenendosi per il braccio di suo figlio mentre si muovevano verso il loro posto nell’abbazia.

Si sono separati solo alla fine del corridoio, con Andrew che lanciava un’ultima occhiata a sua madre mentre svoltava a destra. Ha poi preso il suo posto in prima fila – come si addiceva a uno dei quattro figli di Filippo – ma dall’altra parte del corridoio rispetto al Principe di Galles e alla Principessa Anna, che era con suo marito Sir Tim Laurence.

Normalmente Andrea, che è ancora nono in linea di successione al trono, avrebbe avuto la precedenza su sua sorella. Fonti hanno affermato che la sua decisione di assumere un ruolo così centrale nell’evento entrando con sua madre al braccio ha causato “costernazione”, sebbene nessuno stesse incolpando la regina stessa per le sue azioni. Andrew ha poi accompagnato la regina fuori dall’edificio dopo la cerimonia mentre altri reali anziani hanno lasciato l’ingresso principale. Tra i presenti c’erano Carlo, la duchessa di Cornovaglia, il duca e la duchessa di Cambridge, la contessa di Wessex, la principessa reale, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia. Anche il principe Giorgio e la principessa Charlotte erano presenti in onore del loro bisnonno, la prima volta che hanno partecipato a un’importante funzione religiosa pubblica.Ma tornando allo “scandalo” Andrew, che il duca di York avesse tutto il diritto di rendere omaggio a suo padre al servizio di ieri non è mai stato messo in dubbio. Ciò che è ha destato sgomento tra gli altri componenti della famiglia è stato il fatto di essersi messo letteralmente al centro della scena. Un uomo che era stato bandito dalla vita reale, privato dei suoi titoli militari onorari e di altri mecenati e costretto a rinunciare allo stile di “Sua Altezza Reale” in qualsiasi veste ufficiale. Esiliato, in effetti, dopo aver pagato 12 milioni di sterline per risolvere la sua causa per abusi sessuali.

Naturalmente alcuni si chiedono se quanto accaduto durante la celebrazione per il principe Filippo mostri una strada per una futura redenzione di Andrew che ha sempre avuto un posto speciale nella vita e nel cuore della regina. Sia lei che il principe Filippo erano immensamente orgogliosi del suo lungo servizio nella Royal Navy e, in particolare, del suo coraggio nella guerra delle Falkland 40 anni fa, quando volò in missioni esca per elicotteri, attirando missili argentini lontano dalla flotta britannica.

È stato anche il più saldo dei figli. Durante i lunghi mesi del Covid e del declino e della morte di Filippo, Andrew è stato il più costante sostenitore di sua madre. Quando la sua stessa salute vacillava, era regolarmente presente al Castello di Windsor, non lontano dalla sua stessa casa di Royal Lodge. Per mesi i suoi fratelli e la principessa Anna gli furono grati per la sua attenzione e perché la sua vicinanza al castello gli permetteva di trascorrere del tempo con la madre. C’era un altro fattore significativo che potrebbe spiegare la posizione di Andrew alla cerimonia; se infatti non fosse stato lui al fianco della regina e quest’ultima avesse voluto un membro della famiglia che la scortasse, le scelte erano o il principe Carlo, il principe William o il principe Edoardo. Ma tutti e tre i principi avevano le proprie famiglie presso l’Abbazia, mentre il divorziato Andrea – in assenza dell’ex moglie – era non accompagnato. Secondo l’ordine di servizio, doveva prendere posto accanto alle figlie Beatrice ed Eugenia, arrivate con i mariti. Ciò indica che il suo ruolo potrebbe non essere stato pianificato o addirittura ampiamente riconosciuto.