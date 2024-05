Von der Leyen: "Mosca è una minaccia reale per le Europee"

SPALATO - "Il comportamento della Russia è una reale minaccia", per le elezioni Europee, "vediamo che le interferenze sono numerose". "Abbiamo stabilito delle norme che chiedono maggior controllo e trasparenza alle piattaforme, ma è importante che i cittadini europei siano vigili e siano consapevoli di queste interferenze e proteggano l'unita dell'Ue". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando con i cronisti a margine della sua visita a Spalato, tappa del suo tour elettorale per le Europee.

"Siamo molto chiari sulla questione" del dialogo con l'estrema destra: "gli estremisti a destra e sinistra non saranno nostri partner e noi non dialogheremo mai con i proxy di Putin", ha aggiunto. "Le condizioni per cui il Ppe possa dialogare con altri partiti sono essere Pro-Ue, pro-Ucraina e Pro-Nato", ha detto ancora.

Von der Leyen ha avuto un bilaterale con il premier croato Andrej Plenkovic in un albergo della città dalmata, dove subito dopo ha incontrato alcuni giovani supporter del partito del primo ministro croato, l'Hdz. La visita di von der Leyen è venuta a cadere a poche ore dall'accordo di governo tra il partito di Plenkovic e l'estrema destra del Movimento patriottico, partito fondato pochi anni fa che, nel prossimo Parlamento europeo, potrebbe aderire al gruppo Ecr. "Siamo in campagna elettorale, noi vogliamo ottenere quanti più deputati possibili al Pe, dopo le elezioni possiamo trovare dei partiti un po' più a destra ma che possano dare la fiducia ad una maggioranza pro-Ue: il Partito Popolare è garante per la democrazia e per una maggioranza che sia pro-Ue", ha aggiunto Plenkovic.

"Noi siamo fortemente al fianco dei Balcani Occidentali nel percorso di adesione all'Ue: è un processo che ha varie tappe", ha detto ancora von der Leyen parlando dell'Allargamento. "C'è un aspetto delle riforme, legato al sistema giudiziario, allo stato di diritto e all'anticorruzione, ma c'è anche un aspetto legato all'integrazione economica, e per questo abbiamo deciso di favorirla con piano di crescita ad hoc: l'Idea è aprire alcuni settori economici al mercato unico nei singoli Paesi dei Balcani Occidentali e di dare una spinta alle loro economie avvicinandoli agli standard Ue", ha detto a margine della tappa del suo tour elettorale per le Europee.

"Non saremo mai in grado di eguagliare il sacrificio del coraggioso popolo ucraino, ma quello che possiamo fare è stare al loro fianco ora e fino a quando sarà necessario", ha detto ancora la presidente della Commissione durante un successivo evento elettorale del partito Hdz. "La Croazia conosce la devastazione della guerra meglio di chiunque altro: ha combattuto a lungo per la democrazia, la libertà e la pace, questi sono i nostri valori per cui vale la pena lottare, e non permetteremo mai a nessuno di portarci via questi valori", ha detto ancora.

"Difenderemo ogni singolo valore: democrazia, libertà e pace", ha sottolineato von der Leyen tra gli applausi dei sostenitori croati assiepati nella palazzina dello sport della città dalmata. "'L'Europa ha tutte le ragioni per essere rispettata non solo come il luogo migliore in cui vivere, ma anche come un'Unione pronta e capace di difendersi da chiunque e in qualsiasi situazione: sarà e deve essere preparata, in modo che nessuna forza al mondo osi alzare la mano contro di noi. Il punto di partenza è semplice, dobbiamo fare di più per la sicurezza europea", ha sottolineato von der Leyen assicurando che "nominerà un commissario per la Difesa a tempo pieno".