Scrive su Facebook: «Solo le donne partoriscono». Portavoce delle ostetriche costretta a dimettersi

Facebook : Scrive su

transgender che l'hanno insultata sui social per Lynsey McCarthy-Calvert, 45 anni, è stata travolta dalle critiche durissime degli attivisti dei dirittiche l'hanno insultata sui social per

le linee guida di Doula UK

. Da qui le dimissioni.

no arrabbiata e triste»​, ha detto Lynsey, come riporta il Dayl Mail.

Sono stata vittima di ostracismo per aver detto che sono una donna e lo sono anche le mie clienti. La leadership è paralizzata dal non voler turbare gli attivisti per i diritti transgender

La controversia è arrivata dopo una serie di recenti vittorie per attivisti transgender. La margarina Flora ha smesso di fare pubblicità su Mumsnet dopo che il sito web è stato accusato di essere transfobico per aver ospitato una vasta gamma di opinioni su questioni transgender. E i produttori di assorbenti hanno rimosso il simbolo femminile dalla confezione dopo le lamentele sempre degli attivisti. Il Cancer Research UK ha eliminato la parola

donne

dalla sua campagna per i pap test dicendo invece che lo screening era

rilevante per tutti i 25-64 anni con una cervice

Lynsey McCarthy-Calvert per risposta ha pubblicato su Facebook un post:

Non sono un "proprietario di cervice ". Non sono un "mestruator". Non sono un "sentimento". Sono una donna: una femmina umana adulta. Le donne fanno nascere tutti, costituiscono la metà della popolazione, ma meno di un terzo dei seggi alla Camera dei Comuni sono occupati da noi

.



Dopo le polemiche scatenate dal post, la portavoce l'ha cancellato ma questo non è servito ad evitare le dimissioni. Doula UK ha negato di essersi piegata alla pressioni degli attivisti e di aver cacciato McCarthy-Calvert dall'organizzazione. Un portavoce ha aggiunto:

Siamo orgogliosi di dire che cerchiamo di ascoltare l'esperienza di gruppi che si sentono emarginati emarginati e di apportare modifiche, compresi i cambiamenti alla lingua che utilizziamo, se riteniamo che sia necessario rendere la comunità di Doula nel Regno Unito più accogliente e solidale

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Solo le donne partoriscono». Ed è costretta a dimettersi dall'incarico di portavoce di Doula Uk, l'associazione nazionale inglese delle levatrici o assistenti materne che sostengono le donne nella gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino.«il suo linguaggio assolutamente disgustoso». L'accusa che le è stata rivolta è di aver «dimenticato che non solo le donne mettono al mondo bambini».Dopo un'indagine di qualche mese, l'associazione è arrivata alla conclusione che il post di Lynsey ha violato ««So».