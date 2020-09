L'Enav è risultata prima tra le aziende dei servizi pubblici per la parità di genere

Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, è risultata prima tra le aziende dei servizi pubblici per la parità di genere. L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf), leader europeo dei test e dei sigilli di qualità, che ha condotto la ricerca Italy's Best Employers for Women 2021, ha assegnato ad Enav il massimo punteggio (100 punti).

Lo riferisce la società in una nota. Enav è stata l'unica azienda, tra quelle che operano nei servizi pubblici, ad ottenere il punteggio pieno. L'Itqf ha stilato una classifica con le migliori 200 aziende, divise per categorie, dopo aver analizzato oltre 2.000 società fra le più importanti realtà nazionali ed internazionali che operano in Italia. Gli esperti dell'Itqf hanno elaborato i dati prendendo in esame tre macro-aree: cultura d'impresa, pari opportunità e carriera e diversi elementi tematici come, ad esempio, lo smart-working, il clima lavorativo, la parità di diritti per le donne, le quote femminili e la promozione della formazione.

