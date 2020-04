Oms: allarme per violenza su donne e bambini, serve un intervento

Ormai è l'emergenza nell'emergenza. L'isolamento è costretta la metà dell'umanità per via del coronavirus sta moltiplicando i casi di violenza a donne e bambini. Solo in Argentina, dall'inizio della quarantena, si sono verificati nove femminicidi, in Italia due più un omicidio-suicidio. L'allarme adesso viene lanciato dall'Oms: nell'emergenza Covid si registra «un aumento della violenza domestica» a causa della permanenza in casa «donne e bambini sono più esposti alla violenza».

È l'allarme lanciato dal presidente dell'Organizzazione mondale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza con il direttore del Fmi Kristalina Georgieva chiedendo ai governi di includere tra le misure «un servizio» ad hoc contro violenza domestica.

