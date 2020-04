Coronavirus, farmacie in prima linea per aiutare le vittime di violenza

Le farmacie in prima linea contro la violenza sulle donne. L'isolamento in casa espone molte di loro a gravissimi rischi, le vittime spesso hanno difficoltà a chiedere aiuto. In Francia durante l'emergenza coronavirus le violenze in casa sono aumentate del 30 per cento, a Wuhan, in Cina, sono più che raddoppiate. In Italia preoccupa il crollo delle richieste di aiuto. Ecco che i farmacisti si offrono per raccogliere gli sos e promuovere il numero verde antiviolenza.

La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, Andrea Mandelli, il presidente di Federfarma Marco Cossolo, e il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi, hanno firmato questa mattina un protocollo d’intesa per potenziare l’informazione rivolta alle donne vittime di violenza domestica. Un cartello esposto nelle singole farmacie pubblicizzerà il numero verde antiviolenza 1522, attivo 24 ore al giorno, nei giorni scorsi era già partita una campagna informativa promossa dal dipartimento per le pari opportunità.

Saranno inoltri distribuiti opuscoli e materiale per informare le donne. «Le farmaciste e i farmacisti italiani faranno tutto il possibile per offrire supporto alle donne esposte al rischio di violenza domestica, e per diffondere la conoscenza dei mezzi che la Presidenza del Consiglio, la Ministra Elena Bonetti e il Dipartimento per le pari opportunità hanno predisposto per contrastare la violenza sulle donne», spiega Mandelli. «Non possiamo permettere che in questo momento alla sofferenza si aggiunga altra sofferenza, che può e deve essere evitata. E vorrei chiudere con un appello: le donne sappiano che anche in queste dolorose circostanze possono contare sui farmacisti in tutto il Paese».

«In farmacia veniamo a conoscenza di situazioni di forte disagio e grazie al dialogo che instauriamo quotidianamente con empatia e riservatezza possiamo assistere queste donne, fornendo loro tutte le informazioni utili per prendere coscienza della propria condizione e incoraggiarle ad autotutelarsi», dice il presidente di Federfarma, Marco Cossolo.

Nei giorni scorsi era stata lanciata da "Staffetta democratica" la campagna #mascherina 1522", sull'esempio della Spagna. Un nome in codice che mette in allerta farmacie e da qualsiasi presidio sanitario, facendo scattare l'intervento delle forze dell'ordine.

