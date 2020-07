Durante il lockdown le ragazze hanno letto più libri, i ragazzi perdono terreno nella lettura

Durante il lockdown i ragazzi, rispetto alle ragazze, hanno letto di meno,trascorrendo minore tempo tra le letture e i libri. La ricerca uscita in questi giorni in Gran Bretagna prende in esame i comportamenti quotidiani degli adolescenti e fa emergere un evidente divario di genere sul numero di bambini che affermano di provare piacere nella lettura e leggono comunemente. I maschi sembrano perdere terreno rispetto alle femmine.

Secondo il rapporto del National Literacy Trust (NLT) sarebbe utile che le scuole introducano "audio-biblioteche" e che padri e nonni diventino modelli per incoraggiare una maggiore lettura tra i ragazzi. La ricerca si basa su indagini condotte tra ragazzi tra gli otto e i diciotto anni di età nel Regno Unito prima e durante l'isolamento da Covid.

Il divario tra ragazzi e ragazze è praticamente quintuplicato, passando da una differenza di poco più di due punti percentuali dell'inizio del 2020 a una differenza di 11,5 punti percentuali durante l'isolamento.

Tre ragazze su cinque (60,2%) hanno dichiarato di gradire la lettura durante il lockdown, rispetto al 48,9% di prima, mentre solo il 48,7% dei ragazzi ha dichiarato di gradire la lettura durante la pandemia, rispetto al 46,6% prima della chiusura.

