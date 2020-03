“Donne in campo”, consegne a domicilio di latte e verdure per aiutare le famiglie

Consegne a domicilio di latte, frutta e verdura in tutta Italia dalle aziende agricole di donne e giovani di Cia-Agricoltori Italiani. Sono loro, infatti, i protagonisti di un'iniziativa che vuole azzerare le distanze tra il campo e la tavola per consentire a tutti, anche in questo momento di grande emergenza per il Paese, di acquistare e consumare i prodotti genuini della terra. E questo nel pieno rispetto delle regole dettate dai decreti governativi.

«Questo impegno - afferma la presidente di Donne in Campo-Cia, Pina Terenzi - è utile a garantire un corretto grado di sicurezza alimentare, oltre che a offrire la possibilità di acquistare i prodotti della terra a tutti».

Un momento epocale particolare che è anche una sfida importante da vincere, rileva il presidente di Agia-Cia, Stefano Francia, che aggiunge «attraverso il nostro impegno cerchiamo di rivitalizzare il rapporto di comunità tra cittadini e agricoltori e tra mercato e prodotti di filiera corta». Giovani e donne di Cia sono protagonisti sui social, in queste ore, della campagna #noinonciarrendiamo, con centinaia di foto e video postati per dimostrare come gli agricoltori, anche in questo periodo di emergenza, non possono e non vogliono fermarsi.

