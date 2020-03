Assessore torna a fare l'infermiera per aiutare le colleghe nella lotta al virus

É tornata in prima linea, a fare l'infermiera, per aiutare l'ospedale alle prese con l'emeregenza coronavirus. L'assessore del Comune di Gussola, nel Cremonese, aveva lasciato il lavoro dalla nascita delle sue due figlie per dedicarsi alla famiglia. Ma è voluta tornare al lavoro per dare una mano alle colleghe. Doris Bia ha annunciato su facebook la sua decisione di riprendere a fare l'infermiera nell'ospedale Ogio Po.

Bia è assessore all’Ambiente, Sviluppo sostenibile e cultura del comune di Gussola. «Questa sarà una serata diversa – ha scritto sui social – qualche momento sul divano con i bambini poi a letto presto perché domattina il lavoro mi aspetta. Da quando sono nate le mie prime due figlie ho scelto di fare la mamma a tempo pieno, e ringrazio mio marito ogni giorno per questo privilegio, ma quando diventi infermiera non smetti più esserlo».

«Da domani - agiunge l'assessore - sarò al fianco di coloro che instancabilmente combattono questo maledetto virus. Lo faccio perché non posso ignorare il loro sacrificio e lo faccio all’Ospedale Oglio Po perché questo è mio ospedale, quello dove ho imparato ad essere infermiera!».

Tantissimi i messaggi e i ringraziamenti, a cominciare dal sindaco Stefano Belli Franzini, come riporta "Cremona oggi": «Non posso che stimarti ed esserti grato – ha detto il primo cittadino di Gussola – una scelta davvero coraggiosa ed altruista! Stai dando assieme a tante altre persone un grande esempio! In un momento così difficile ci si unisce ci si mette a disposizione. Tu lo stai già facendo come amministratore, lavorando con il nostro gruppo e la giunta di cui fai parte, ora lo fai per tutti i nostri concittadini che appartengono al nostro territorio che è l’OglioPo! Non posso che augurare a te ed a tutte le persone, volontari, medici ed infermieri che hanno scelto di rispondere a questa chiamata straordinaria un grande in bocca al lupo e ringraziarvi davvero di cuore!».

