Coronavirus, mimose davanti agli ospedali: «Grazie, siete i nostri angeli»

«Grazie per quello che state facendo per noi, siete i nostri angeli custodi. #andrà tutto bene. Festa delle donne». Cesti di mimose davanti ad alcuni ospedali e un biglietto di ringraziamento. L'8 marzo dedicato alle donne in prima linea per combattere il virus. Le piante sono state lasciate davanti agli ospedale Molinette di Torino, Spallanzini di Roma, Policlinico e Sacco di Milano.

Accanto, un biglietto anonimo di ringraziamento. A tutte le donne, in corsia e in laboratorio, si stanno dedicando a questa battaglia. A loro ha anche pensato il presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in occasione dell'8 marzo.



8 marzo, Mattarella: «Grazie alle donne che combattono l'epidemia»



