Festa della Donna, un appello per l'eguaglianza di genere

(Teleborsa) -: una ricorrenza sempre sentita che saràa causa dell'. A motivo dell'epidemia, infatti, e delle conseguenti disposizioni e restrizioni dettate dal Governo, sono stati, compreso ildi domani 9 marzo,dal Garante per lo sciopero, ed è stata anchela tradizionaleE non ci saranno neanche i consueti cortei, solo loed un. L'evento diè un "non evento", un esperimento di, un invito a tutte le donne a non restare in casa, ad attraversare la città, indossando qualcosa di fucsia per esprimere la propria solidarietà. Nel cuore di, in Piazza di Spagna, è stato organizzato un flash mob, unper rispettare le norme imposte dal decreto Coronavirus, ma condelle donne che vi parteciperanno."I nostri corpi si disporranno a distanza, ma uniti da un filo fucsia che segnala ciò che ci rende vive: la cura reciproca, le alleanze nelle differenze, la lotta quotidiana alla solitudine, alla violenza patriarcale, allo sfruttamento", spiega la piattaforma "Non Una di Meno", storica promotrice della manifestazione.da azioni ein tutte le città. Ed il fucsia potrà colorare anche le finestre delle abitazioni, con un invito ad affacciarsi e fare rumore, gridare, farsi sentire.Quest'anno, il tema centrale della, che si festeggia in tutto il mondo, è, un appello all'eg, ad abbattere pregiudizi e. "L'uguaglianza non è un problema femminile, è un problema del mondo degli affari. L'uguaglianza di genere è essenziale per la prosperità delle economie e delle comunità", recita la call for action della IWD -che coordina a livello mondiale le iniziative di questa giornata.