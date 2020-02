Calcio, il Ladispoli guidato da una donna: Sabrina Fioravanti è il nuovo presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio ricambiare l'amore di una città che mi ha dato tutto». Emozionata e nello stesso tempo decisa,. Sarà perciò una donna a guidare la società di calcio che milita nel campionato di serie D anche se fino al termine della stagione il patron resterà Umberto Paris con l'obiettivo di salvare la squadra dalla retrocessione. Un nuovo passaggio di testimone da un altro imprenditore che nel 2008 prese la squadra in Promozione portandola subito in Eccellenza fino alla cavalcata avvincente di 2 anni fa nel Campionato nazionale dilettanti.Fioravanti non sta nella pelle. «Lo ammetto, non ho dormito queste notti - dice la nuova leader del club poi quando ho firmato il contratto ho realizzato: per me è un sogno e cercherò di dare il massimo per i colori rossoblù». Oggi subito derby da brividi. L'Academy sfiderà l'Ostiamare in un incontro vitale per la permanenza in serie D. Gli ospiti invece verranno all'Angelo Sale con l'obiettivo di strappare punti per confermarsi ai vertici. Sabrina da oltre un anno è sempre sugli spalti per sostenere la formazione ladispolana. La vice presidente della società fondata nel 1946 sarà un'altra donna: Barbara Del Greppo. «Abbiamo tante idee e progetti di impiantistica sportiva aggiunge la neo presidente si ripartirà quasi da zero per una rivoluzione. Ora però è importante arrivare alla fine lottando ogni domenica».La sua passione per il calcio parte da lontano. «Mio padre sin da piccola mi portava allo stadio racconta proprio per tifare Ladispoli. La mia squadra del cuore è la Lazio. Ringrazio i miei figli Augusto e Marco, il mio compagno Marco e mamma Maria Pia». E non sarà solo calcio maschile. Si punterà anche alla formazione rosa che per altro si sta comportando molto bene nel proprio girone di Eccellenza. Le ragazze guidate dal coach Marta Di Matteo sono seconde in classifica con 12 vittorie su 14 partite. Una macchina da gol, ben 94 con sole 7 reti al passivo. «Vogliamo creare un settore giovanile anche per le donne», conclude Sabrina Fioravanti.