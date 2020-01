Simonetta Frau, morta la ragazza della foto simbolo dei movimenti che insanguinarono Roma nel '77

Ultimo aggiornamento: 14:45

Il suo volto seminascosto da un fazzoletto è diventato l'emblema del movimento studentesco negli anni bui della contestazione. Gli occhi vivaci e fieri, lo sguardo fermo, i capelli un po' spettinati. Quella ragazza che all'epoca dello scatto fotografico di Tano D'Amico non aveva che 22 anni, è scomparsa e diversi siti hanno voluto ricordare questa immagine iconica, simbolo di una generazione che avrebbe voluto cambiare politicamente il mondo.Simonetta Frau dopo l'università divenne insegnante e dirigente del sindacato Unicobas, rimanendo sempre legata al mondo della sinistra più radicale. Era nata a Civitavecchia nel 1955. La sua scomparsa è avvenuta il 29 dicembre ma la sua notizia ha iniziato a circolare solo di recente su vari siti web.Tano d'Amico è il grande fotografo che ha immortalato questa icona, assieme ad altri scatti entrati a far parte delle immagini più simboliche di quel periodo, come la celebre foto del poliziotto in borghese che punta la pistola contro i manifestanti, durante gli scontri in cui fu uccisa la studentessa Giorgiana Masi.