Australia, criticata per il look: il "vestito spazzatura" della parlamentare spiazza tutti Video

Un vestito spazzatura per combattere le critiche. L'ironico video di Nicolle Flint, parlamentare australiana del partito liberale, attaccata duramente per il vestiario dall'editorialista del Sunday Mail, Peter Goers, è immediatamente diventato virale. Dopo aver ricordato gli atti vandalici e gli insulti che nel corso della sua carriera politica ha ricevuto, la parlamentare ha voluto stupire tutti con un gesto provocatorio. In un attimo si toglie il giaccone e rivela il particolare vestito fatto con una busta della spazzatura e tenuto insieme da una grossa cintura.

«Ho sopportato molte cose come una donna in politica - dice Flint nel suo video -. La polizia ha incriminato un uomo per stalking nei miei confronti. La sede della mia campagna elettorale ha subìto atti vandalici con scritte che mi definivano una prostituta che prende 60 dollari l'ora. Quando ho partecipato al programma tv della Abc, Q&A, l'ec giornalista Mike Carlton ha scritto su Twitter che il cantante jimmy Barnes ha mostrato grande contegno non alzandosi dal suo posto per strangolarmi».

«E così arriviamo a ieri. Ieri l'editorialista del Sunday Mail e giornalista della radio della Abc, Peter Goers, ha criticato il modo in cui vesto, il fatto che indosso tacchi a spillo e pantaloni stretti che mostrano le mia caviglie. E poi i miei orecchini di perla. E ha criticato il mio sorriso smagliante. Mi ha criticato anche perché indosso giacche di vari colori. Perciò signor Goers, quello che vorrei sapere è: cosa dovrebbe indossare una donna che fa politica? Che ne dice di una busta della spazzatura per soddisfare le sue parole-spazzatura?»

Sick of sexist garbage?

I am, which is why I’m calling out @abcadelaide’s Peter Goers rubbish views about my appearance, published in yesterday's @theTiser Sunday Mail.

It’s time women in public life are judged on what they stand for, not what they look like. #GarbagelikeGoers pic.twitter.com/tk9DRyM0nN

— Nicolle Flint MP (@NicolleFlint) July 27, 2020