Sfida accettata: la challenge "virale" del momento unisce le donne all'insegna del black and white

Un selfie o una propria foto in bianco e nero per la sfida tutta al femminile che viaggia in questi giorni sui social network. Milioni di post da parte di dive dello spettacolo e donne comuni, su Instagram, all’insegna degli hashtag #challengeaccepted e #womensupportingwomen, per ribadire l’importanza della solidarietà femminile di fronte ad un momento storico così difficile a livello globale, quale quello che il pianeta sta vivendo in questi mesi di pandemia.



Star internazionali del calibro difanno a gara nel taggarsi e “nominarsi” a vicenda per aderire all’iniziativa che è diventata virale anche per le attrici, le influencer e le modelle italiane: da, solo per citarne alcune. Non è la prima volta nella storia dei social media che si sviluppa il trend di “postare” le proprie foto in bianco e nero per generare positività, coscienza, ottimismo fra donne: accadde anche nel 2016, quando l’hashtag #challengeaccepted (sfida accettata) fu abbinato alla lotta contro il cancro e alla presa di coscienza nei confronti della prevenzione, nel mondo femminile, di varie forme di cancro. Secondo fonti Instagram, stavolta l’hashtag è stato rilanciato circa una settimana fa dalla giornalista brasiliana Ana Paula Padrao proprio per sottolineare l’urgenza di riscoprire la solidarietà femminile di fronte alla crisi, sociale ma anche esistenziale, generata dal Covid: semplicemente, senza orpelli, solo con la propria immagine in bianco e nero. Anzi c’è chi, come Michelle Pfeiffer, Eva Longoria e Csaba Dalla Zorza, per esempio, ha scelto di pubblicare il proprio selfie al naturale, senza trucco e senza filtro.Molte, fra le “celebrity” o le donne comuni, hanno abbinato alla foto qualche considerazione personale come commento: “Grazie a tutte le donne magiche della mia vita per l’amore infinito e il supporto”, scrive Reese Witherspoon. Dall’Italia le fa eco Elenoire Casalegno: “Voglio sperare che questa challenge possa far riflettere, portare armonia, pacificazione tra le donne, e che non sia solo una moda. Ho sempre invidiato gli uomini perché capaci di trovare l’intesa, mentre le donne….troppe volte ho visto donne fingere di essere buone amiche mentre l’invidia e il rancore si nascondevano sotto i loro falsi sorrisi. Meglio una migliore nemica, che una spietata amica”. Tutto però può cambiare. E Csaba dalla Zorza ribadisce che “quando le donne si sostengono tra loro si sprigiona un’energia molto potente”. Un messaggio forte di speranza per il futuro arriva anche dall’ex Spice Girl Victoria Beckham, che sul suo account Instagram “posta” la foto in black and white della figlia Harper Seven, 9 anni, scrivendo “far crescere future donne forti è altrettanto importante che sostenersi a vicenda fra donne adulte”.

