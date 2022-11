Leo Moretti morto a 43 anni per un malore, trovato accasciato sul tavolo: lascia moglie e 3 figli

Choc a Filottrano e nel mondo dell'imprenditoria marchigiana. Ieri sera è morto improvvisamente per un malore Leo Moretti, della famiglia Lardini che gestisce un importante azienda di abbigliamento conosciuta a livello internazionale. Leo aveva 43 anni, lascia la moglie e tre figli. Leo Moretti - figlio di Loredana Lardini -, sarebbe stato trovato privo di vita da un familiare nella tarda serata di ieri, verso le 23: era accasciato sul tavolo e nonostante i soccorsi per lui non c'era ormai più niente da fare. Il suo cuore ha smesso di battere all'improvviso e l'imprenditore non è riuscito nemmeno a chiedere aiuto.

La notizia della morte improvvisa di Leo Moretti si è parsa in mattinata ed ha lasciato senza fiato tutti gli amici del giovane imprenditore. Provato il gruppo RedTeam Hm4x4, squadra agonistica di fuoristrada di cui il 43enne faceva parte. «Quelle cose che non vorremmo mai sentire... quelle notizie che non vorremmo mai dare... purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti ieri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. Oltre ad un sacco di amici e appassionati di off road 4x4, lascia la sua famiglia, la moglie e tre figli. Siamo senza parole». Un sentimento condiviso da tantissime persone che in questo momento si stanno stringendo attorno alle famiglie Moretti e Lardini.