Venerdì 29 Luglio 2022, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 19:15

CIVITANOVA - Un apprezzamento, l'aggressione, la morte. Un cittadino straniero, di origine nigeriana, è stato ucciso a colpi di stampella, quella che lo aiutava a sorreggersi, nel primo pomeriggio lungo il corso Umberto I a Civitanova Marche. Si chiamava Alika Ogorchukwu e aveva 39 anni (li avrebbe compiuti il 10 novembre prossimo). Risiedeva a San Severino Marche ma era solito spostarsi sulla costa, a Civitanova, per chiedere l'elemosina. Il suo corpo è rimasto a terra, sul marciapiede, davanti ai negozi, davanti ai passanti, a due passi dai semafori della piazza, coperto poi da un lenzuolo. Una immagine che resterà scolpita per tanto tempo negli occhi dei presenti, residenti e turisti. Dopo alcune ore è stato individuato e portato in commissariato un uomo, il presunto aggressore: si tratta di un italiano di 32 anni originario della Campania. La lite sarebbe deflagrata dopo un apprezzamento del nigeriano nei confronti di una donna che era in compagnia del 32enne. La polizia sta ascoltando alcuni testimoni. Sul luogo dell'omicidio è arrivato anche il procuratore Claudio Rastrelli.

La prima ricostruzione dell'accaduto

Stando alle primissime informazioni raccolte sul posto il cittadino nigeriano sarebbe stato colpito e ucciso a colpi di stampella (quella che poi è rimasta per terra, sulla strada, a pochi metri dal cadavere) da un 32enne italiano.

Civitanova Marche, chi era Alika Ogorchukwu ucciso per un apprezzamento a una ragazza

Si tratterebbe quindi di un omicidio brutale, dettato forse da una discussione estemporanea degenerata nella violenza più cieca e irrefrenabile (visto il luogo affollato), dopo una parola di troppo - secondo quanto trapela - nei confronti della donna che al momento stava passeggiando con l'italiano.

Torino, ucciso in strada da un 20enne per «una sigaretta»: Augusto Bernardi aveva 56 anni. L'assassino: «Mi sono rovinato la vita»

Omicidio Anzio, Leonardo Muratovic (26 anni) ucciso dopo lite tra due gruppi in un locale. Fatale una coltellata

Le indagini

La dinamica di quanto accaduto è tuttavia al vaglio degli inquirenti. Sul posto è subito arrivata la polizia di Stato e il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il suo corpo è stato coperto con un lenzuolo bianco. Molti curiosi, increduli dopo quanto accaduto, hanno affollato la zona. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.