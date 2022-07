Domenica 17 Luglio 2022, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 08:31

Movida violenta ad Anzio dove la scorsa notte un ragazzo di 26 anni, residente ad Aprilia, è stato accoltellato a morte sulla riviera Mallozzi Ponente, che è la zona dove la sera si raccolgono migliaia di giovani. Il ragazzo è stato accoltellato all’addome pochi minuti prima delle 2 al culmine di una lite iniziata in un locale e poi proseguita in strada dove si è consumata la tragedia. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasferito in ospedale ad Anzio dove dopo pochi minuti è morto, nonostante i tentativi dei medici del pronto soccorso di salvargli la vita. A causare a morte, da quello che trapela, un solo fendente che lo ha raggiunto all’addome lesionando organi vitali. Sull’episodio indagano il commissariato di polizia di Anzio e la squadra mobile di Roma. Negli uffici del commissariato sono stati già ascoltati numerosi amici con i quali ragazzo aveva raggiunto ieri sera Anzio per trascorrere una serata nei locali della movida. Al momento dell’accoltellatore non c’è traccia. Le indagini proseguono serrate.