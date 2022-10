"E avrai sempre una casa" di Piero Malagoli, l'epica del coraggio

Il romanzo che non ti aspetti. Una storia intensa, intrisa di epica americana, creata dalla penna di un autore italiano che media l’inconcepibile con il gusto della misura. "E avrai sempre una casa", di Piero Malagoli (Edizioni Spartaco), è un libro sul duplice aspetto della natura, madre premurosa o belva famelica, e del rapporto dei suoi figli smarriti con le entità che la governano.

Quando la tredicenne Kayla McMath rimane isolata nella malridotta tenuta paterna, in compagnia del fratellino Lucas e della neonata Reese, alle pendici della catena montuosa dell’Ozark, decide di ingaggiare una impari lotta per la sopravvivenza contro il rigore dell’inverno del 1864. Un libro dei Salmi e un vecchio fucile Springfield sono tutto ciò su cui può fare affidamento, ma sa che non ha alternative per salvare la concessione della terra su cui è nata e cresciuta. La speranza nel ritorno del fratello maggiore dalla guerra di secessione è il faro che guiderà i suoi passi. Una resistenza irragionevole, tra le crudezze inenarrabili di scenari mozzafiato. Il caparbio coraggio di negare a sé stessa che tutto è perduto anche quando i fatti sembrano proclamarlo a gran voce. Un finale sorprendente, spiazzante, che lascia il lettore con il fiato sospeso, orfano di protagonisti da cui è impossibile distaccarsi senza struggimento.