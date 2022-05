“I Fab Four. Federer, Nadal, Murray, Djokovic” al Circolo del Panda di Roma sabato 14 maggio

Dal Foro Italico e dagli Internazionali in pieno svolgimento al viaggio nelle grandi sfide che negli ultimi 20 anni hanno trasformato il mondo del tennis. La guida è Stefano Semeraro, direttore de "Il tennis italiano". Sabato 14 maggio alle 12 al Circolo del Panda - Sporting Club a Roma presso C.S.S. (Circolo per la spiritualità e lo sport) in via Nomentana 1070 il giornalista bolognese di lungo corso presenta il suo ultimo libro "I Fab Four. Federer, Nadal, Murray, Djokovic: vent’anni di sfide che hanno cambiato il tennis" (Sonzogno 2021).