Harry Styles e la sua prima biografia illustrata: «Adore You» è disponibile nelle librerie e negli store digitali

Un passato nella band One Direction, un presente da cantante solista e un futuro sugli scaffali delle librerie e sulle piattaforme digitali. E' uscita la biografia illustrata di Harry Styles “Adore You” scritta da Carolyn McHugh per EPC Editore. Superstar mondiale da miliardi di stream, vincitore di 3 Grammy, artista più ascoltato in radio in Italia nel 2022. I suoi due album di maggiore successo, Harry Styles e Fine Line, sono stati acclamati dalla critica e, brano dopo brano, hanno conquistato i vertici delle classifiche musicali di tutto il mondo. Il singolo Watermelon Sugar è stato la colonna sonora dell’estate 2020 e, nel marzo del 2021, gli è valso il suo primo Grammy Award per la migliore interpretazione pop solista.

Chi è Harry Styles

Personaggio infinitamente affascinante per fan e commentatori, costantemente sulle prime pagine dei giornali. Se non è la sua musica, sono i suoi colori arcobaleno, la sua moda gender fluid, le sue storie d’amore o le sue apparizioni cinematografiche ad essere sulla bocca di tutti. È uno showman per natura, un ammaliatore impertinente che riesce a rimanere con i piedi per terra senza farsi travolgere dalla frenesia del successo del 21° secolo, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Adore You ripercorre il viaggio di Harry che l’ha portato alla fama mondiale passando attraverso la sua musica, la recitazione, la moda, le sue storie d’amore e le sue attività di beneficenza. Harry Styles è un cantante, autore e attore inglese. La sua carriera musicale ebbe inizio nel 2010 con la partecipazione in qualità di cantante solista all'edizione britannica del programma musicale The X Factor.

Eliminato nelle prime fasi, fu poi ripescato per entrare a far parte della boy band One Direction, divenuta una delle boy band di maggiore successo di tutti i tempi.

Oggi Harry Styles è una delle celebrità più in vista al mondo e compare regolarmente sulle prime pagine delle principali riviste e giornali. Ha venduto oltre 100 milioni di album nel corso della sua carriera da solista e come membro degli One Direction.

Ha oltre 35 milioni di follower su Instagram, vanta una carriera cinematografica molto promettente e una carriera musicale di grande successo. Nel 2023 farà un tour di 30 date in tutta Europa e il 22 luglio sarà in Italia sul palco della RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia. L’autrice è Carolyn McHugh è una scrittrice e redattrice freelance che vive a Southampton, in Inghilterra, sebbene le sue radici risalgano a Cork, in Irlanda, passando anche per Liverpool. Carolyn si è formata alla London University for the Arts. Ha scritto e pubblicato diversi libri su musicisti e gruppi rock.