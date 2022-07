Lunedì 25 Luglio 2022, 07:38

I fan che hanno acquistato i biglietti per il parterre dormono già da cinque giorni nelle tende allestite sul prato fuori dall'arena: non appena oggi alle 18.30 apriranno i cancelli, cominceranno a correre verso le transenne, per aggiudicarsi la posizione migliore sotto il palco. Inutile domandare al botteghino se c'è qualche posto libero: quando furono messi in vendita, nel novembre del 2019 (il tour era in programma, prima della pandemia, nel maggio del 2020), i 15 mila biglietti per lo show di Harry Styles all'UnipolArena di Bologna andarono esauriti nel giro di un'ora, spingendo gli organizzatori a dichiarare un sold out immediato. Sui social già da giorni i fan più accaniti cercano indizi sull'hotel dove alloggerà il 28enne ex cantante della boy band britannica degli One Direction, diventato uno dei più grandi intrattenitori della sua generazione.

Scene del genere non si vedevano da quando in Italia arrivavano in concerto le grandi star del rock internazionale. D'altronde i fan italiani della voce di Sign of the Times, 15 milioni di copie vendute a livello mondiale tra album e singoli dall'esordio da solista con l'album Harry Styles del 2017, hanno aspettato due anni e mezzo per poter finalmente assistere a un suo show. E quella di questa sera a Bologna sarà una delle due sole occasioni per ascoltare dal vivo le hit del cantautore britannico, che dopo la data di domani sera al PalaAlpitour di Torino chiuderà la branca europea del suo Love On Tour 2022 in Portogallo, prima di tornare negli Usa (dove la tournée, che ha già incassato 95 milioni di dollari, è partita un anno fa). Dall'annuncio del tour Harry Styles, che sul palco propone uno show di un'ora mezza sulle note delle sue hit, spaziando dal glam al country, ha consolidato la sua popolarità, sia a livello di musica che di immagine: «È il nuovo me, si vede che ha una marcia in più», ha detto Robbie Williams, uno che di carriere longeve oltre le boy band ne sa qualcosa. L'album Harry's House, uscito a maggio (con il precedente Fine Line in classifica negli Usa da 121 settimane), ha venduto nei primi sette giorni 630 mila copie tra Stati Uniti e Regno Unito: lo ha anticipato di un mese il singolo As It Was, che nelle prime 24 ore dalla sua uscita ha totalizzato 8,3 milioni di stream negli Stati Uniti, diventando il più ascoltato in un giorno nella storia di Spotify negli Usa (nel resto del mondo ha totalizzato altri 35,7 milioni di ascolti).



Sempre ad aprile con Boyfriends e Late Night Talking Styles aveva offerto altre anticipazioni del disco durante le sue due esibizioni al Coachella: gli show sono stati tra i più twittati del festival americano. Non solo per la scelta di riportare sul palco, come ospite speciale, la 56enne stella del country Shania Twain. Ma anche per le prese di posizione politiche del cantautore, che indossando una salopette con pailettes ha detto al pubblico: «I piccoli cambiamenti fanno la differenza. Si tratta di essere più gentili l'uno con l'altro».

Icona gender fluid che non ha paura di indossare per i servizi delle riviste abiti da donna, a chi gli chiede conto dei suoi orientamenti sessuali Styles fiero sostenitore della comunità lgbt che durante i suoi concerti fa salire sul palco i fan che vogliono fare coming out risponde che «cercare di etichettare la sessualità è obsoleto». Nel film My Policeman di Michael Grandage interpreta un poliziotto che nell'Inghilterra del 1950 si innamora di un altro uomo (all'epoca era reato): uscirà il 21 ottobre e sono presenti scene di sesso esplicito. «Ogni volta che alzi barriere nella tua vita, ti limiti», dice Styles, che però è fidanzato da due anni con l'attrice e regista Olivia Wilde, più grande di lui di dieci anni. Proprio con la Wilde, che lo ha voluto tra i protagonisti del suo nuovo film Don't Worry Darling, Harry a settembre sarà alla Mostra del cinema di Venezia. Dal 2023 l'Università del Texas ospiterà un corso tutto dedicato a lui: Harry Styles e il culto della celebrità: la cultura dell'identità, di Internet e del pop europeo. La boy band è un ricordo lontanissimo.