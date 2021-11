Amazon Storyteller, la romana Cristina Stillitano vince il premio per gli scrittori indipendenti

La scrittrice romana Cristina Stillitano ha vinto il premio Amazon Storyteller 2021, il riconoscimento che il colosso delle vendite online attribuisce al migliore scrittore auto-pubblicato sulla piattaforma Kindle. Tra i cinque romanzi finalisti la giuria ha scelto “Andrai, tornerai, non morirai”, ultimo episodio della serie di gialli che hanno come protagonista il commissario Clodoveo, il personaggio (inventato dalla Stillitano) del capo della squadra mobile nella Roma degli anni Cinquanta. Questa la motivazione con cui è stato annunciato il premio: «La giuria della seconda edizione di Amazon Storyteller ha apprezzato tutte le opere finaliste per ragioni diverse, ma ha deciso che l'opera vincitrice per la maturità e la qualità della scrittura, per la forza dell’ambientazione, completa e descritta in maniera cinematografica, per la trama ben articolata su più livelli, e per la costruzione dei personaggi che, pur nella serialità dell’opera, nulla fanno perdere alla fruizione di questa storia, è “Andrai, tornerai, non morirai” di Cristina Stillitano».

Il premio di Amazon vuole valorizzare gli scrittori che tentano la strada del “self publishing”, cioè che pubblicano i loro libri direttamente sulla piattaforma online, senza spese e senza rivolgersi a un editore. La cinquina dei finalisti viene selezionata soprattutto in base alle scelte dei lettori, poi il vincitore finale viene proclamato da una giuria di esperti. Quest'anno a contendersi il premio finale oltre alla Stillitano sono stati Angela Marino con il romanzo “Camere nascoste”, Francesco Cariti con “Io sono Gordon Bloom”, Laura Gaeta con “E se lo dice Oscar”, Gaetano Allegra con “Ditemi che siamo 4”. Al vincitore spetta, oltre a un premio in denaro e a un investimento promozionale, la possibilità di pubblicare il libro anche in versione audio sulla piattaforma Audible.