Nicoletta Zuliani: dal Pd a consulente della sindaca di Latina Celentano

Dal Pd prima e Azione poi, alla sindaca di Latina, Matilde Celentano. Al di là degli steccati ideologici e politici, in nome di un'antica amicizia e stima reciproche. Nicoletta Zuliani sarà consulente - a titolo gratuito - della prima cittadina del capoluogo pontino. Secondo la dizione precisa della delibera in fase di predisposizione, che sarà approvata con ogni probabilità oggi in giunta, Nicoletta Zuliani si occuperà di «Pubbliche relazioni in eventi e promozioni della città negli ambiti di rispettiva competenza e specializzazione».

Organizzazione di eventi culturali, quindi, di promozione della città di Latina, di premi intitolati a personaggi illustri. Non ci sarà impegno di spesa, l'incarico sarà gratuito e a titolo di volontariato. Che tra la Zuliani e la Celentano ci fosse feeling non era un mistero per nessuno: una stima e poi un'amicizia nate già ai tempi della commissione Trasparenza della consiliatura 2016-2021, di cui furono presidente a turno.

E come consulente ha scelto la Zuliani: non hanno mai smesso di sentirsi e, a quanto si apprende, è stata la docente ex consigliera comunale del Pd, a proporre alla prima cittadina idee e iniziative che sono state ritenute valide. E la Zuliani è una professionista impegnata in diverse iniziative innovative, soprattutto sul tema dell'insegnamento, nell'ambito del quale ha prodotto diverse pubblicazioni. Si apprende come l'incarico sia stato deciso in prima persona dalla sindaca, al di là degli steccati politici e ideologici, ma, certo, spicca pensare che colei che per decenni è stata dirigente del Pd, sia ora consulente di un sindaco di centrodestra.