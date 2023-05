Giovedì 4 Maggio 2023, 06:45

Chiesta l’estradizione per Frank Butselaar, il 64enne consulente di due super-deejay di musica dance elettronica arrestato a Perugia con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa contro il governo Usa. La richiesta è stata formalizzata dall’ambasciata degli Stati Uniti secondo cui Butselaar, descritto dalla diplomazia come un «cittadino olandese nato ad Harleem, maschio bianco alto 1,78 centimetri, occhi e capelli castani», «è in grado di essere processato negli Stati Uniti con l’accusa di far parte di una cospirazione su larga scala per nascondere il reddito dell’Internal Revenue Service per conto di clienti con alti patrimoni quando erano residenti fiscali negli Stati Uniti il 20 ottobre 2022». Attualmente si trova detenuto agli arresti domiciliari a Perugia.

Nelle carte si parla una «cospirazione per frodare gli Stati Uniti» mediante «dichiarazioni false» utili a perfezionare un’«evasione fiscale fraudolenta» in uno «schema che nasconde milioni di dollari». Accuse comunque «non punibili con la pena di morte». Gli States chiedono il «sequestro e la consegna di tutti gli articoli, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove». Nelle carte della diplomazia si legge: «L’Ambasciata degli Stati Uniti coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana le assicurazioni della sua massima considerazione». Butselaar è difeso dall’avvocato Vincenzo Maccarone.