Sabaudia, successo del piccolo Gabriele Tonti: terzo allo Zacchino d'Oro

Grande successo di Gabriele Tondi alla 62^ edizione dello Zecchino d’Oro che si è tenutà sabato sera, in diretta su Rai1, per la prima volta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Gabriele, la sua voce, ma anche la sua incredibile simpatia e il suo ciuffo, non sono passati inosservati. Il bambino di 5 anni, con la sua canzone “Non capisci un tubo” di Flavio Careddu, Carmine Spera e Giuseppe De Rosa, si è classificato in terza posizione.A condurre la serata Antonella Clerici e Carlo Conti, che al termine della canzona hanno scherzato con il piccolo di Sabaudia che nonostante l'età ha mostrato di avere sempre la battuta pronta. A proposito del ciuffo, alla domanda di Laura Chiatti sulla pettinatura, ha risposto che il ciuffo all'ultima moda «me lo faccio quando devo andare da qualche parte... perché fa figo». Ovviamente ha strappato un sorriso a tutti, dal direttore Peppe Vessicchio, ai bimbi del Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano diretti da Sabrina Simoni, alla giuria composta da Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone e Laura Chiatti. Grande soddisfazione a Sabaudia per il risultato di Gabriele Tonti che in tanti hanno votato via web.