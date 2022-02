Yuri Damin è morto in un incidente stradale a Pontinia: aveva 22 anni e giocava nel Latina Rugby

Yuri Damin, 22 anni, di Terracina, è morto in un incidente stradale nella tarda sera di ieri, giovedì 3 febbraio, nel territorio di Pontinia. Era originario di Fondi e stava guidando la sua Nissan Juke. Era fra i giocatori del Latina Rugby.

Il giovane stava percorrendo strada Sant'Isidoro ma ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L'auto ha prima urtato un ponte in cemento e poi si è ribaltata finendo in un canale che costeggia la strada. Nessuno scampo per il giovane conducente. Il ragazzo è deceduto sul colpo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.





Yuri Damin aveva 22 anni e era un giocatore di rugby. Il Rugby Club Latina lo ha ricordato questa mattina con un post sulla pagina della società sportiva. «Ci ha lasciati Yuri Damin - si legge nel post - uno dei nostri giovani ragazzi che ha militato prima nelle giovanili e appena diciannovenne nella nostra Senior. Un giovane pieno di vita ,uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all interno di un Club ....uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo ! Ciao Damin ,la tua forza e voglia di vivere rimarrà con noi e per noi un esempio. Le più sentite condoglianze a mamma Monica, papà Mario, la sorella Julia e tutta la famiglia».