E' tornata Vivicittà, il centro del capoluogo "invaso" dai podisti: ecco i vincitori

Il sole splende sul capoluogo pontino e il Vivicittà ha invaso la città, colorandola, con i suoi podisti. Dieci chilometri da correre tutti d’un fiato tra le vie del cuore di Latina con i partecipanti arrivati al Parco Falcone e Borsellino questa mattina presto per partecipare alla corsa podistica che si concluderà intorno alle 11:30, poi ci saranno le premiazioni. Fisiologici i rallentamenti al traffico veicolare in città con gli incroci e i passaggi presidiati dai volontari dell’organizzazione.

La corsa è stata vinta da Diego Papoccia (Runners Team Ferentino) che ha chiuso i 10 km con il tempo di 33’19’’ mentre in campo femminile primo posto per Carla Cocco (Atletica Colleferro Segni) che ha completato il Vivicittà con il tempo 38’21’’. In gara anche il sindaco di Latina Damiano Coletta.