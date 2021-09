Vincenzo Marino è il nuovo presidente della sezione Aia di Formia: succede a Marco Falso

Venerdì 17 Settembre 2021, 16:39

Prove di un ritorno alla normalità all’interno del Centro Coni "Bruno Zauli" di Formia dove i membri dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) Sezione di Formia (nata nel 1988) si sono riuniti per eleggere il nuovo Presidente che li guiderà fino al 2024. Il presidente uscente Marco Falso investito del ruolo di coordinatore nazionale del Settore Tecnico Arbitrale si è soffermato sul senso di appartenenza che ogni associato deve avere verso la sezione. Al suo posto è stato nominato Vincenzo Marino che ha presentato il suo programma che si basa sui principi di formazione, osservanza delle regole e rispetto, senso di appartenenza, partecipazione ma anche marketing e comunicazione. La maggioranza dei partecipanti ha riposto in lui piena fiducia eleggendolo con oltre il 95% di voti e così Marino è diventato a soli 31 anni il più giovane presidente che sia mai stato eletto all’interno della Sezione di Formia. Arbitro dal 2006 fino all’ultima stagione sportiva, il neo eletto ha mosso i suoi primi passi all’interno dell’associazione ottenendo anche importanti risultati personali. Nel 2010/2011 venne selezionato per partecipare al progetto nazionale Mentor/Talent e al termine dell’anno associativo 2013/2014 ha ricevuto il Premio Cicerone per essersi maggiormente distinto in ambito tecnico, associativo e comportamentale. Sempre nel 2014 è stato promosso come arbitro all’organo tecnico Interregionale e infine dal 2012 è un membro stabile del Consiglio direttivo in cui ha ricoperto prima il ruolo di responsabile degli eventi sezionali, poi è stato nominato responsabile del corso arbitri e successivamente delle riunioni tecniche fino a diventare vicepresidente della sezione lo scorso mese di luglio.