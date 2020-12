Marco Falso è il nuovo presidente della sezione Aia di Formia: subentra a Francesco Nasta

L’arbitro benemerito Marco Falso è stato eletto, con il 99% dei voti, presidente della sezione Aia (Associazione italiana arbitri) di Formia, per il prossimo quadriennio olimpico 2020/2024. Lascia dopo un interregno di tre mandati consecutivi Francesco Nasta, che è stato ringraziato da tutti gli affiliati per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni.

APPROFONDIMENTI LATINA Latina, Claudio Gavillucci torna a casa per presentare il suo libro

Il neo eletto, Stella di Bronzo al merito sportivo per il 2013, onorificenza assegnata dal Coni, vanta oltre 30 anni di carriera dirigenziale a tutti i livelli. Divenne arbitro nel 1988: nel 2004 e per ulteriori 7 anni fu nominato coordinatore del settore tecnico arbitrale. Nel maggio 2008 passò a Benemerito e nella stessa stagione fu insignito del premio “Michele Pierro”. In seguito alla votrazione sono entrati a far parte del Collegio dei Revisori Eleonora Saccoccio e Gianluca L’Erario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA