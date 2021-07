Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

L'INCARICO

Il presidente nazionale dell'Aia Alfredo Trentalange ha nominato Marco Falso, già presidente della sezione di Formia, coordinatore nazionale del Settore Tecnico Arbitrale. Il 52enne originario di Suio Terme (Castelforte), funzionario della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, ha alle spalle una navigata esperienza: in carriera ha già ricoperto questo ruolo con Maurizio Mattei - l'ex arbitro e designatore in A e B, scomparso lo scorso 12 febbraio - terminando il proprio mandato proprio sotto la guida dell'attuale presidente Trentalange. Una prestigiosa chiamata che arriva a pochi giorni dal rinnovo del consiglio direttivo e che ha colto di sorpresa, proprio come 16 anni fa, gli associati di Formia, che non hanno però nascosto la loro soddisfazione nel vedere il proprio numero uno ritornare a così alti livelli. A seguito dell'accettazione dell'incarico Falso ha presentato le sue dimissioni dalla presidenza dell'associazione locale dopo soltanto 207 giorni, per incompatibilità di ruoli. A prendere in mano le redini della sezione del Lazio Sud saranno i vicepresidenti Vincenzo Cerrito e Vincenzo Marino.

«La scelta non è stata facile - spiega - ma è dettata da uno spirito associativo che sempre mi ha contraddistinto, al servizio di tutti, senza aver mai rinunciato a una chiamata di collaborazione. Lascio con sinceri sentimenti di orgoglio e con la speranza che il futuro possa restituire risultati ambiziosi alla sezione».

Ex arbitro dal 1986 fino al 2002 e assistente dal 2002 al 2004, Marco Falso ha partecipato alla vita dell'Aia come osservatore, arrivando nel 2010 alla Can (Commissione Arbitri Nazionale) per la serie C, dove rimase per cinque stagioni, sfiorando la promozione alla C.A.N. per la B. Fu anche coordinatore nazionale del Settore Tecnico Arbitrale interagendo con l'internazionale Pierluigi Collina. Nel 2009 ottenne l'ambito premio Michele Pierro come miglior dirigente nazionale dell'Aia e nel 2014 è stato insignito dal Coni della Medaglia di Bronzo al Merito Sportivo.

