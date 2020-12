Restauro di Santo Stefano, Silvia Costa confermata commissario dal governo

Rinnovato il mandato da Commissario straordinario del Governo per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano-Ventotene a Silvia Costa. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte.

«Sono grata al Governo - dichiara Silvia Costa - per la fiducia accordatami con il rinnovo del mio mandato di Commissario straordinario e in particolare ringrazio il presidente Conte, il ministro Franceschini, il sottosegretario Fraccaro e il ministro Provenzano per la loro vicinanza ed incoraggiamento. Interpreto questo ulteriore affidamento come uno sprone a proseguire nella realizzazione del Progetto Ventotene di recupero dell’ex carcere di Santo Stefano secondo le linee che abbiamo fin qui delineato e gli obiettivi anche temporali che ci siamo prefissati. Sono anche lieta dei messaggi che mi stanno inviando tanti Ventotenesi e amici del progetto esprimendo la loro soddisfazione ed incoraggiamento. Questo è il più bel regalo di Natale».

APPROFONDIMENTI LATINA La commissaria Costa a Ventotene «Santo Stefano, siamo... LATINA Ventotene, partono i lavori di messa in sicurezza sull'isola di...

Il rinnovo del mandato arriva a valle della presentazione alla stampa, il 18 dicembre scorso, del Documento strategico del Progetto Ventotene per il recupero del Carcere a cura della Commissaria e delle Istituzioni coinvolte con la descrizione della vision, del concept ed dei tempi di attuazione del restauro del bene e del suo riutilizzo funzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA