Ventotene, niente tartarughe: uova non vitali, non nasceranno piccoli di caretta caretta

«Che notizia triste». Annuncia così la pagina Facebook del Comune di Ventotene l'avviso che non nasceranno le tartarughe marine. La situazione è precipitata questa notte. Ormai da giorni era attesa la schiusa delle uova di tartaruga marina deposte sulla spiaggia di Cala nave a Ventotene, tanto che i ricercatori che sul posto avevano allestito un "nido" videosorvegliato hanno deciso di procedere allo scavo.«Si informa che la notte scorsa è stato effettuato lo scavo del nido - spiega l'avviso pubblicato - al fine di accertare la presenza di attività all'interno dello stesso in quanto le temperature registrate erano al di sopra delle medie. A conclusione delle operazioni non si è riscontrata alcuna vitalità all'interno del nido per cui sono state prelevatutte le uova presenti per le successive di laboratorio secondo protocollo scientifico». Delusione tra i volontari e i turisti che da giorni stavano aspettando di veder nascere i piccoli di caretta caretta.