Ventotene, attesa per la nascita delle tartarughe marine: segui la diretta

Attesa a Ventotene per la schiusa delle uova nel nido di tartaruga Caretta-Caretta. Dal 3 settembre è stato allestito il campo h24 presso la spiaggia di Calanave che garantirà, grazie alla partecipazione dei volontari, il controllo costante del nido. «Tutte le operazioni di allestimento e organizzazione sono state coordinate dal Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e dalla rete regionale Tartalazio con il supporto della Direzione della riserva naturale statale di Ventotene» spiegano dal Comune.E' possibile seguire in diretta su https://www.screenleap.com/ventotene Tutto era cominciato la notte del 21 luglio, quando nella spiaggia di Calanave, che è all'interno dell'Area Marina Protetta e Riserva Naturale Statale delle isole di Ventotene e S.Stefano, è stato segnalato un sito di nidificazione di tartaruga marina Caretta caretta. Il sito, che si stima essere composto da circa un centinaio di uova, è stato subito identificato e delimitato dal personale della Riserva e del Comune di Ventotene di concerto con il locale Comando della Capitaneria di Porto. La nascita delle tartarughe è attesa in queste ore.