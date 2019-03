Vento forte a Latina, Vigili del fuoco al lavoro in tutta la provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Notte di superlavoro per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Latina per le numerose chiamate arrivate al centralino a causa del vento forte che sta interessando tutta la provincia. Le zone più colpite sono quelle dei Borghi, in particolare Sabotino e Piave. Sulla Migliara 49 un ramo ieri sera ha colpito una macchina, nessuno è rimasto ferito. Nella zona della Chiesuola invece un tetto in lamiera è volato via, finendo sulla recinzione. Numerose le chiamate anche per rami e pali a terra.Per condizioni meteo avverse non verranno effettuate le corse unità veloce Ponza e Formia.