Un solo traghetto disponibile, cinque ore di navigazione da Ponza a Formia

Forti disagi per i passeggeri delle isole pontine dopo che un solo traghetto è rimasto a disposizione per i collegamenti. Nel pomeriggio di ieri chi è partito da Ponza alle 15 sul "Tetide" è arrivato in porto a Formia alle 20 perché il mezzo ha prima fatto tappa a Ventotene e poi ripreso la navigazione. A bordo c'erano anche persone con problemi di salute che si sono dovute sobbarcare cinque ore di viaggio.



Una situazione analoga si prospetta al ritorno - condizioni del mare permettendo, dato che oggi non sono buone - anche se a metterci più tempo in questo caso sarebbero i passeggeri diretti a Ventotene. Il traghetto, infatti, farebbe scalo prima a Ponza.



La situazione rischia di protarsi a lungo in quanto l'altra unità navale che in questo periodo collega le isole, il "Don Francesco", ha subito un danno ed è in riparazione a Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA