Addio Vando, storico custode della "Rodari". La scuola raccoglie donazioni per il canile di Latina in sua memoria

Lo conoscevano tutti con il nome di "Vando". Dopo trent'anni di attività come collaboratore e custode della scuola elementare "Rodari", era ormai un'istituzione e un punto di riferimento per tutti.

E' morto a 64 anni Fioravante Cardone, venerdì era stato colpito da un infarto e ieri è deceduto all'ospedale San Camillo di Roma dove era ricoverato.

Apprezzato da tutti all'interno della scuola, Vando ha visto crescere almeno due generazioni di alunni durante il suo lungo incarico come collaboratore scolastico e custode in via Fiuggi. Stava per andare in pensione dopo oltre trent'anni di attività.

Colleghi, insegnanti, ma anche genitori e alunni lo descrivono come una persona estremamente disponibile in tutte le occasioni, occupandosi di ogni aspetto della vita scolastica, andando ben oltre le proprie mansioni, sempre con entusiasmo e spirito di servizio. Vando si occupava di tutto, dalla musica alle feste di Carnevale, al presepe della scuola, alla gestione di tutti i piccoli e grandi problemi che ogni giorno si affrontano a scuola.

Era un grande amante degli animali e per questo la scuola ha avviato oggi una raccolta fondi in sua memoria, da destinare al canile di Latina, così come lui avrebbe voluto. Vando viveva nella casetta adiacente alla scuola "Rodari" insieme ai suoi due cani che ora dovranno trovare una nuova sistemazione.

I funerali si svolgeranno giovedì 16 febbraio alle 11,30 nella chiesa di San Luca.