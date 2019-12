Crolla il cancello del cimitero: il custode rimane ferito a una gamba

Drammatico Incidente il giorno di Natale al cimitero dei Colli di Pescara. Crolla il cancello di metallo e Il custode rimane ferito a una gamba dal crollo. La prima ricostruzione èn stata effettuata dai vigili urbani, l'uomo è rimasto sotto l'inferriata e per poco non è stato schiacciato sotto il peso della struttura.



Il custode è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, ha comunque riportato una lacerazione alla gamba. Avviati gli accertamenti per scoprire come possa essere accaduto che il cancello si sia staccato dalla cerniere.

