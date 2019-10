Valerio Catoia premiato in occasione del Fair Play Day nel salone d'onore del Coni

Ultimo aggiornamento: 20:35

Un nuovo premio per Valerio Catoia, giovanissimo nuotatore di Latina paralimpico diventato Alfiere d'Italia per aver salvato con coraggio una bambina nelle acque di Sabaudia. Dopo tanti riconoscimenti, questa volta Valerio è stato premiato in occasione del Fair Play Day che si è tenuto nel salone d'onore del Coni, al Foro Italico di Roma.L’evento si è svolto alla presenza della vice presidente del Coni, la plurimedagliata olimpica Alessandra Sensini.