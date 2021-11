Un francobollo dedicato ai 100 anni della Federazione italiana pallacanestro

Mercoledì 3 Novembre 2021, 12:47

E' disponibile anche negli uffici postali della provincia di Latina il francobollo appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Federazione Italiana Pallacanestro, nel centenario della fondazione

La vignetta raffigura, a destra, la sagoma di un giocatore nell’atto di segnare un canestro; sullo sfondo una rivisitazione del logo del centenario della Federazione Italiana Pallacanestro con il numero “100”, rappresentativo degli anni trascorsi dalla fondazione della Fip, in cui lo zero centrale è sostituito dal caratteristico pallone da basket; in basso a destra, è riprodotta una bandella tricolore.

Per l’occasione è stata realizzata - a disposizione dei collezionisti e degli amanti del basket - anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica, al prezzo di 18€.