Un altro ingaggio nel Basket Scauri: ecco l’ala-pivot Khadim Diouf

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un’operazione di mercato per il Basket Scauri, pronto ad affrontare la sua 19^ stagione in serie B, in 70 anni di pallacanestro cittadina. Lo staff dirigenziale ha raggiunto un accordo annuale con Khadim Diouf, classe 1997, ala-pivot di 205 cm. Nell’ultima stagione il cestista di origine senegalese ha giocato in C Gold Marche con il Fossombrone, dopo l'esperienza vissuta in B a Cecina (Livorno) e a Rimini.Diouf è stato campione d'Italia in Dng, nel 2014, con il team lombardo del Casalpusterlengo.L’ingaggio dell’ala-pivot si aggiunge ai 5 arrivi comunicati nei giorni scorsi dal club scaurese: Alessandro Werlich, classe 1995, guardia di 196 cm; Riccardo Murri, classe 2000, ala piccola di 193 cm; Andrea Albertini, classe 1999, ala di 201 cm; Daniel Datuowei, classe 1999, ala piccola di 190 cm; Nicola Artuso, classe 1999, play di 190 cm. Il team dei delfini inizierà la preparazione il 26 agosto, agli ordini del coach Andrea Masini e del vice Vincenzo Pontecorvo