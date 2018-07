Trova i ladri in casa a Cisterna: loro fuggono e sparano, lui risponde al fuoco

E' rientrato a casa e ha trovato i ladri, i quali sono fuggiti ma hanno esploso un colpo di pistola all'indirizzo del balcone dell'abitazione, mentre lui ha imbracciato il fucile e sparato a sua volta.



L'episodio si è verificato ieri sera a Cisterna, quando intorno alle 22 un uomo tornando a casa ha sorpreso quattro malviventi dentro casa. I ladri si sono dati alla fuga, mentre lui è salito al primo piano ha preso il fucile regolarmente detenuto ed è uscito sul balcone sparando in aria per intimidire i malviventi.



Sembra che il gruppo era entrato pochi minuti prima, tra l'altro immobilizzando la moglie dell'uomo che in quel momento era sola. Sull'episodio indagano i carabinieri di Cisterna.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:03



