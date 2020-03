Tosse e febbre al rientro da Milano, trasferita da Fondi allo Spallanzani: test negativo

Ultimo aggiornamento: 15:59

È negativo il test per il coronavirus sulla ragazza che era stata a Milano per lavoro qualche settimana fa ma soltanto nelle ultime ore aveva cominciato ad accusare sintomi quali tosse e mal di gola.L'ultimo caso sospetto di Coronavirus era arrivato da Fondi . Per scongiurare l'ipotesi che la sindrome respiratoria sia riconducibile al Covid-19, intanto, è stata effettuata l'intera procedura preventiva.La ragazza, come prevedono le disposizioni regionali ha chiamato il numero verde 800.118.800. ha spiegato la sua situazione, ha atteso istruzioni e, successivamente, è stata prelevata dal 118. I sanitari hanno quindi indossato le speciali tute bianche di protezione e si sono recati in via Arnale Rosso, a due passi dal Comune, per prelevare la paziente e trasportarla in ambulanza all'ospedale Spallanzani di Roma. Alle 16 la giovane era già stata ricoverata presso la struttura sanitaria capitolina. Potrebbe trattarsi di un falso allarme, proprio come accaduto a Terracina nei giorni scorsi, ma in questo caso mettere in atto la procedura completa è stata una misura precauzionale obbligatoria dati i sintomi e i trascorsi a Milano. In città la notizia si è sparsa per via dello speciale equipaggiamento dei sanitari che, in questi giorni di massima allerta, non è passato inosservato ai numerosi vicini di un quartiere densamente popolato. Del caso è stato informato il primo cittadino che, come noto, è la massima autorità sanitaria locale il quale attende disposizioni dal ministero. Sospiro di sollievo per tutti all'arrivo dei test.