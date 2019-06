Torna “Gaeta Passion Flair Competition”: cocktail, acrobazie e musica sotto le stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna, dopo una piccola interruzione, “”, la gara più attesa dai bartender di tutto il mondo giunta quest'anno alla sua ottava edizione.I migliori professionisti del settore, provenienti da Argentina, Ucraina, Lettonia, Russia e moltissimi altri paesi del pianeta, si sfideranno a colpi di shaker ilinIl piazzale dinnanzi il Christian Bar diventerà, per l’occasione, un teatro all’aperto con musica, spettacoli e intrattenimento che faranno da cornice a una competizione mozzafiato.Ad aprire la serata del 19 giugno, che vedrà sfidarsi alcuni tra i più promettenti, sarà il fachiroSi proseguirà poi con la competizione che, a differenza del flair in cui sono le acrobazie a farla da padrona, vedrà i concorrenti sfidarsi condegli ingredienti eA gara conclusa si andrà poi avanti a ballare fino a notte fonda con un dj set sotto le stelle.Giusto il tempo di un riposino perché alle 9 di giovedì i competitor dovranno essere già pronti per la registrazione e il primo briefing. Dopo esattamente 12 ore di prove e qualificazioni, alle 21:00, prenderà il via lache decreterà il vincitore di “Tornando alla competizione, ci saranno veri e propricome il lettone Dennis Trifanovs, l'argentino(vincitore dell’edizione 2017, nella foto), l'ucraino Eugene Sokolov e, nella, la sorprendentema non mancheranno giovani emergenti che promettono uno spettacolo senza eguali.Non ci sarà invece, per pregressi impegni, il vincitore dell'edizione 2016 Alexander Shtifanov «Ogni anno l’evento rappresenta un autentico volano per il turismo - commenta, fondatore della rinomata scuola di barman Passion Flair Bartender di Gaeta e organizzatore dell’evento – i competitor e i rispettivi supporter riempono gli alberghi della città e centinaia di curiosi arrivano da tutta Italia. Merito degli eventi di contorno ma, soprattutto, dello spessore e del prestigio della gara. Quest’anno tra le novità anche la commissione giudicatrice, Flair Venture, organo particolarmente prestigioso nel settore».