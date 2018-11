A Roma arriva Xstream: quando il circo acrobatico incontra il teatro

Ultimo aggiornamento: 19:29

A Roma domani arriva Xstream, spettacolo della compagnia blucinQue, e porta con sé tutto il gusto della sperimentazione teatrale.Una performance di circo contemporaneo che mescola stili e culture diverse. Protagonisti 5 attori-acrobati internazionali provenienti da Italia, Irlanda e Colombia, che hanno l’obbiettivo di raccontare il difficile equilibrio tra reale e irreale, tra conoscenza e culture., consapevole scelta di vita: un desiderio di conoscenza in primo luogo del proprio corpo, successivamente di quanto lo circonda» racconta la compagnia torinese blucinQue, fondata nel 2008 dalla regista Caterina Mochi Sismondi.Durante lo spettacolo, gli attori Jonnathan Rodriguez Angel, Jose Mallol Chocomeli, Federico Ceragioli, Lukas Vaca Medina e Ruairi Mooney Cumiskey cammineranno sospesi sul filo, faranno volare clavette ed eseguiranno spettacolari evoluzioni rotolando con il cerchio. Azioni acrobatiche circensi che però non saranno numeri affastellati l’uno dopo l’altro senza reale soluzione di continuità, bensì s’inseriranno in un percorso drammaturgico fluido e coerente, in cui parola, danza, abilità circense e musica dal vivo si fonderanno tra loro., alle 21 allo Spazio Diamante di Roma (via Prenestina 230), e sarà in replica domenica alle ore 17. Il biglietto di ingresso è di 18 euro.