Top Volley Latina, la squadra prende forma arrivano anche l'ex azzurro Parodi e Gavenda

di Gaetano Coppola

La squadra della Top Volley a disposizione di coach Lorenzo Tubertini, che ha iniziato la preparazione a ranghi ridotti, si arricchisce di due nuove unità. Nella serata di domenica è atteso lo schiacciatore Simone Parodi, mentre lunedì mattina arriverà a Fiumicino da Bratislava l’opposto slovacco Filip Gavenda.



Il martello Simone Parodi, ligure di Sanremo, 32 anni, un metro e 95 si è allenato fino a pochi giorni fa con la nazionale di Chiccho Blengini finché il tecnico azzurro ha fatto la scelta definitiva del gruppo che affronterà i Mondiali, escludendolo. Una delusione sicuramente, ma anche uno stimolo per dimostrare che si è trattato di una mera questione numerica e che in campionato lo schiacciatore può dire ancora la sua. E difatti Simone ha già dichiarato di sentirsi in forma dal punto di vista fisico e preparato da quello mentale a dare una grossa mano alla sua nuova squadra.



“Sono molto felice di poter iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni e non vedo l’ora di potermi mettere a disposizione del club – ha spiegato Parodi poco prima della partenza da Civitanova, mentre caricava la sua automobile con borsoni e valige – sarà importante lavorare sodo per centrare i nostri obiettivi e farò il massimo per dare il mio contributo. Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare”.



Come accaduto per tutti gli altri giocatori anche Simone Parodi verrà sottoposto alle visite mediche di valutazione dallo staff medico della Top Volley Latina guidato dal medico sociale dottor Amedeo Verri mentre le visite medico sportive verranno effettuate dal dottor Francesco Giuseppe Potestio con il supporto della sua équipe.



“Parodi è un altro grande giocatore che arriva nella nostra squadra e sono impaziente di vederlo in campo – ha spiegato Gianrio Falivene, presidente della Top Volley Latina – Il nostro obiettivo? Come tutti gli anni è quello di giocare una partita alla volta cercando sempre di portare a casa più punti possibile. Le somme si tireranno alla fine. Non so quale potrà essere il nostro punto di forza, mi aspetto però una squadra nel suo complesso aggressiva, con tanta cattiveria agonistica, capace di rendere la vita difficile a qualsiasi avversario”.



Filip Gavenda è un giovane opposto emergente di 22 anni e due metri di altezza al quale coach Lorenzo Tubertini guarda con grande interesse e molte speranze. Certo sarà il “secondo” dello sloveno Toncek Stern (l’unico della Top Volley impegnato con i Mondiali con la sua nazionale), ma da lui ci si aspetta molto.



Dando un’occhiata all’imminente campionato di Superlega Falivene non ha dubbi “Credo che Civitanova parta un metro avanti, ma Perugia e Trento, soprattutto quest’ultima, non staranno a guardare. Modena con Velasco potrebbe essere la sorpresa, poi il resto delle squadre che non fanno mistero di aspirare ai restanti posti nei play off. Questo fa capire che ci sarà battaglia”.



Parodi e Gavenda subito dopo le visite mediche si aggregheranno a Sottile, Pei-Huang, Rossi, Barone, Gitto, Ngapeth, Tosi e Caccioppolo che sono già al lavoro da metà agosto. La squadra prenderà così forma anche nei ruoli mancanti e si potrà vedere all’opera nel primo allenamento congiunto al PalaBianchini con Sabaudia (serie B) il prossimo 7 settembre dalle 17. Si replicherà il 14 settembre, sempre al palazzetto di via dei Mille contro Roma (A2).



Impegni successivi di precampionato a Viterbo il 22 e 23 settembre per il quadrangolare Torneo di Viterbo con Top Volley Latina, Tuscania, Lube e Ravenna. A Latina venerdì 28 settembre arriverà Spoleto (A2), poi altra trasferta a Gubbio mercoledì 3 ottobre per un’amichevole contro Siena (A1) e infnie a Rimini per il quadrangolare Torneo di Rimini, il 7 ottobre, con Verona, Milano, Padova e Latina. Il campionato inizierà domenica 14 ottobre a Perugia, subito contro una delle big, i campioni d’Italia della Sir Safety Conad.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA