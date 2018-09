Tiro a volo, titolo italiano per la skettista Francesca Del Prete di Cisterna

Il titolo juniores nel 2016 a Lonato del Garda nel Bresciano era soltanto il preludio. Questa volta, però, la 21enne tiravolista cisternese Francesca Del Prete ha centrato il colpo da novanta laureandosi campionessa italiana seniores nella disciplina olimpica dello skeet. Il verdetto è arrivato dalle pedane aretine del Tav Laterina nella finale tricolore formula ISSF, con la vittoria della portacolori delle Fiamme Oro, entrata in finale con 117/125 +1, punteggio che le è valso il pettorale numero due alle spalle di Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia, prima con 117 +2, e poi prima con il finale 50/60. Alle spalle dell’azzurra Del Prete l’avversaria di sempre e collega di club, la romana di Cerveteri Chiara Di Marziantonio, medaglia d’argento con 114/125 +2 in qualifica e 47/60 in finale che ha poi preceduto la Scocchetti con 40/50. © RIPRODUZIONE RISERVATA