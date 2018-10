Tornado a Terracina, si continua a lavorare: l'emergenza non è finita. Sopralluogo di Medici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Terracina continua a lavorare per riprendersi dopo il tornado dello scorso lunedì che ha provocato un decesso e ha lasciato una lunghissima scia di danni ingenti. Continuano i post su Facebook del primo cittadino Nicola Procaccini per aggiornare i cittadini su quello che si sta facendo. L'ultimo messaggio è di un'ora fa: "Aggiornamento. L’Enel ha comunicato che sta intervenendo sulla linea elettrica nell’area colpita dalla tromba d’aria. Il ripristino della corrente è previsto intorno alle 12.30. Oggi i vigili del fuoco si dedicheranno soprattutto al Centro Storico Alto, nessuno si avvicini alla parte sud da piazza Municipio. Nei giorni di domani e dopodomani ci saranno ancora pioggia e vento. Chi può fare piccole riparazioni domestiche, intervenga subito. L’emergenza non è finita".Intanto ieri si è riunito in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi, già attivato dal Prefetto Maria Rosa Trio di fronte all'aggravarsi dei fenomeni meteorologici che fin dal giorno prima avevano interessato l'intera provincia e per i quali dallo scorso venerdì era operativo un presidio di monitoraggio e vigilanza dell'intero territorio. Subito dopo la tromba d’aria che ha colpito il Comune di Terracina è stato attivato sul posto il Centro Operativo Misto, coordinato da un Vice Prefetto, con il compito di assicurare un puntuale coordinamento di tutte le strutture statali e locali interessate dagli eventi in atto, oltre a garantire una tempestiva comunicazione con il Centro Coordinamento Soccorsi operante nella sede centrale.Ieri giornata di visite "istituzionali" in città con l'arrivo dei deputati della Lega Claudio Durigon e Francesco Zicchieri e del consigliere regionale Angelo Tripodi: da tutti loro parole di solidarietà ai cittadini e garanzia di impegnarsi per un ritorno tempestivo alla normalità. Nel pomeriggio è arrivata anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che ha incontrato il sindaco Procaccini esprimendo la solidarietà alla città e ai cittadini e assicurando il sostegno del suo partito in Parlamento.Questa mattina è il presidente della Provincia Carlo Medici che sta effettuando un sopralluogo nei punti colpiti dal tornado insieme al sindaco Procaccini. Ieri il Consilgio provinciale ha già deciso di avviare le procedure per la richiesta dello Stato di calamità.